Universal-Ladegerät für Handys kommt

Bereits 2009 von der EU angeregt, wird das normierte Ladegerät für Smartphones nun Realität. Die von den führenden Handy-Herstellern entwickelte Lösung auf Micro-USB-Basis wird am Dienstag der EU-Kommission in Brüssel präsentiert. In welchem Ausmaß Kunden von dem Universalstecker profitieren, bleibt abzuwarten.

von Martin Stepanek