Kamera schießt spektakuläre Bilder bis 300 Meter Wassertiefe

Neuer Sony-Sensor verbaut

Um bemerkenswertes Bildmaterial liefern zu können, ist ein ultra-sensitiver Sensor von Sony an Bord, der Videoaufnahmen bis zu ISO 409.600 schafft. Lichtverhältnisse mit nur 0,004 Lux sollen noch passable Aufnahmen bieten. So soll die Kamera nicht nur in großen Meerestiefen spektakuläres Material schießen, sondern auch bei dunklen Felsvorsprüngen und Höhleneingängen, wo sich viele Meeresbewohner zum Schutz, aber auch zum Auflauern aufhalten.

Wieviel das aus zehn Kameras zusammengesetzte System kosten wird, geht aus der Presseaussendung von Marine Imaging Technologies nicht hervor. Es dürfte in erster Linie von Profi-Kamerateams für Unterwasser-Dokus und andere Film- sowie Werbeaufnahmen verwendet werden.