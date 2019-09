USB4 ist fertig: Das bringt der neue Standard

Vorteile sollen sich auch vor allem beim Verwenden von USB-Dongles ergeben. So soll es künftig mit USB4 möglich sein, über einen USB-Hub mehrere USB-C-Kabel mit verschiedenen Verwendungszwecken über einen einzigen Port mit einem Gerät zu verbinden. Auf diese Weise könnte man in Zukunft über einen USB-C-Hub und einem einzigen Port am Laptop gleichzeitig Laden, mit einer externen Festplatte verbinden und einen externen Monitor betreiben.

Neue Schreibweise und erste USB4-Produkte

Wie schon im Mai, wird nun auch im offiziellen Dokument des USB Implementers Forum eine neue Schreibweise bestätigt. So wird zwischen USB und der Ziffer laut offizieller Schreibweise kein Leerzeichen mehr geschrieben. Daraus ergibt sich: USB4.

Erste Geräte mit dem neuen USB4-Standard braucht man sich für dieses Jahr nicht mehr erwarten. Anfang 2020 könnten die ersten Produkte, die auf USB4, setzen auf den Markt kommen.

Namenschaos

Vielleicht schafft es das USB-Konsortium mit dem neuen Standard dem Namenschaos ein Ende zu bereiten. Bisher war ihnen das nicht gelungen, ganz im Gegenteil: Seit Jahren besteht rund um die einzelnen Bezeichnungen ein unübersichtliches Wirrwarr. Gerade beim Kauf von entsprechenden Kabeln verwirren die einzelnen Bezeichnen. Ein kleiner Auszug:

Aktuell gibt es USB 1.1 (12 Mbit/s), USB 2.0 (480 Mbit/s) und USB 3.0 (5 Gbit/s). Als der USB-Standard auf 10 Gbit/s erhöht wurde, begann die Verwirrung. Aus dem Übertragungsstandard mit 5 Gbit/s wurde USB 3.1 Gen 1, aus dem mit 10 Gbit/s wurde USB 3.2 Gen 2. Aus USB 3.1 Gen 1 wird 3.2 Gen 1, aus USB 3.1 Gen 2 wird USB 3.2 Gen 2. Und die neue Version mit 20 Gbit/s soll USB 3.2 Gen 2x2 heißen.