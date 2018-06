Warum bei USB-C immer noch Chaos herrscht

Ladekabel-Wildwuchs

Wie und ob Smartphones per USB-C geladen werden, hängt davon ab, welche Spannung und Stromstärke unterstützt wird. Die Konfiguration der drei Komponenten - Ladestation, die in der Steckdose steckt, Kabel selbst und Smartphone - ist also zentral für die Ladegeschwindigkeit.

Verwendet man etwa ein Kabel eines Drittanbieters oder borgt sich das Kabel eines anderen Herstellers aus, kann man dadurch auch die Schnellladefunktion verlieren.

Genauen Spezifikationen gesucht

Ähnlich sieht es bei der Datenübertragung aus. USB-C kann USB 2.x, USB 3.x und Thunderbolt-Geschwindigkeiten unterstützen, muss es aber nicht. Auf der anderen Seite gibt es noch die Geräte selbst, die ebenso nicht alle Protokolle - beispielsweise DisplayPort, HDMI oder Ethernet - unterstützen. So kann es vorkommen, dass eine theoretisch mögliche Funktion, die sich Konsumenten, aufgrund der ursprünglichen Versprechungen der Hersteller, erwarten, am Ende nicht möglich ist. Bei Laptops kann es auch sein, dass von mehreren USB-C-Ports am Gerät nur einer die gewünschte Funktion unterstützt.

Eine weitere Ursache für das USB-C-Chaos ist, dass Hersteller bei den technischen Spezifikationen zwar angeben, von welchem Typ ein USB-Anschluss ist, die exakten Spezifikationen der jeweiligen Ports aber nicht als nennenswert erachten.