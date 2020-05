Valve zeigt erste SteamMachines

Die Hardware-Hersteller Alienware, Digital Storm, Gigabyte, Materiel.net, Origin PC, Webhallen, Zotac, Alternate, CyberPowerPC, Falcon Northwest, iBuyPower, Next, und Scan Computers sind die Partner des Spielekonzerns Valve beim Aufbau der Spielkonsolen-Plattform SteamMachine. Mit dem Betriebssystem SteamOS (einer Linux-Variante) sollen dabei Spielkonsolen in vielfältigen Formen auf den Markt gebracht werden. Auf der Consumer Electronics Show ( CES) in Las Vegas wurden nun die ersten Prototypen präsentiert.

Wie The Verge berichtet, zeigt unter anderem Alienware eine Konsole in der Größe eines Mini-Desktop-PCs, der in etwa so groß wie der Controller mit zwei Touchpads ist. Das Gerät weist vier USB 3.0-Anschlüsse, HDMI und optischen Ausgang auf, was die Konsole gleichzeitig zum Home-Entertainment-System machen soll. Das Gerät soll Vollversionen von PC-Spielen in Full-HD auf Fernseherdisplays bringen.