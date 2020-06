Vernetztes Fahrradpedal mit GPS lädt sich selbst auf

Eine der weiteren Besonderheiten des Gerätes ist es, dass es nicht extern geladen werden muss. Stattdessen wird die Energie für die Elektronik bei der Bewegung erzeugt, wenn man in das Pedal tritt.

Laut den Herstellers aus Frankreich wurde zwei Jahre an dem Konzept gearbeitet. Das Pedal soll mit nahezu jedem gewöhnlichen Fahrrad kompatibel sein. Zielgruppe des Connected Cycle sind dabei nicht vorwiegend Sportler oder Radrennfahrer, sondern der Alltagsradler, der etwa Statistiken zum täglichen Weg in die Arbeit geliefert bekommen bzw. den Diebstahlschutz in Anspruch nehmen will.