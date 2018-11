Video: Nach dem iPad Pro wird das Surface Pro 6 gebogen

In dem neuen Video wird Microsofts Surface Pro 6 zerstört um zu sehen, ob es mehr aushält als das iPad Pro. Der YouTuber nutzt dabei Messer, Metallschifte, ein Feuerzeug und rohe Gewalt. Überraschend für ihn ist, dass die Aluminium-Rückseite des Tablets nicht anodisiert, sondern lediglich lackiert ist. Kratzer wird man also besonders leicht sehen. Immerhin kann der YouTuber so eine gut sichtbare Schildkröte auf der Rückseite einschnitzen.

Das Display schlägt sich beim Kratztest nicht gut. Bei der punktuellen Belastung entstanden Haarrisse, die sich nahezu über das gesamte Display ausbreiteten. Das iPad Pro hat dieses Problem nicht. Den Feuerzeug-Test am Display besteht das Surface Pro 6.