Video: Neue Version von Kitty Hawk absolviert Testflug

Eigentlich wollte Kitty Hawk, mit finanzieller Unterstützung des Google-Mitgründers Larry Page, bis Ende 2017 ein fliegendes Auto vorstellen. Im April 2018 wurde ein Prototyp eines Octocopters vorgestellt, der zwar flog, aber überhaupt nicht nach Auto aussah.

Die neue Version des Kitty Hawk, die jetzt gezeigt wurde, ist zwar ebenfalls kein fliegendes Auto, sieht aber fast schon wie eine Serienproduktion aus. Sie hat zehn Rotoren und erinnert aufgrund seiner Form ein wenig an einen Trimaran. In der Mitte ist ein Cockpit, in dem der Pilot, ähnlich wie in einem Formel-1-Auto, sitzt.