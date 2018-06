Video: Porsche zeigt Bilder seines E-Sportwagens Taycan

Der Hersteller verkündet, dass sich der E-Sportler wie ein echter Porsche anfühlen soll. Es wird mit einer Reichweite von über 400 Kilometer gerechnet. Von 0 auf 100 soll der E-Porsche in 3,5 Sekunden beschleunigen. Auch längere Fahrten bei hoher Geschwindigkeit stellt Porsche in Aussicht. Es gab auch Berichte über die Verwendung eines 800-Volt-Ladesystems, das den Akku in nur 15 Minuten zu 80 Prozent aufladen könnte.