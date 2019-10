Video: Prototyp von Tesla Model Y in freier Wildbahn gefilmt

Im März hat Tesla das Model Y offiziell vorgestellt – ein kompaktes, elektrisches SUV-Crossover, das auf dem Model 3 basiert und diesem auch sehr ähnlich sieht. Seither ist es allerdings recht ruhig geworden um das kommende Tesla-Auto.

Nun wurde allerdings ein Model Y in Palo Alto in Kalifornien in der Nähe des Tesla-Firmensitzes in freier Wildbahn gesichtet. Gefilmt wurde der Wagen mithilfe der Dashboard-Kameras eines Tesla Model 3. Dass ein Prototyp des SUV-Crossover nun auf den Straßen unterwegs ist, wird als Indiz dafür gesehen, dass die Arbeiten an dem kommenden Modell voranschreiten.