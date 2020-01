Video: Samsung deutet neues, faltbares Klapp-Handy an

Samsung Russland hat in einem Werbeclip die Samsung Galaxy Unpacked angekündigt. Das Event findet am 11. Februar in San Francisco statt.

Im Fokus sind zwei Umrisse, die auf das Klapp-Handy Samsung Galaxy Z Flip – auch unter dem Codenamen Galaxy Bloom bekannt – hindeuten könnten. Es soll der Konkurrent des Motorola Razr sein, nur dass das Samsung-Model horizontal klappbar sein soll.

Von Samsung gab es keine offiziellen Informationen zum neuen Klapp-Handy. Bis jetzt.