Samsung Galaxy S20 Ultra soll beim Design vom iPhone 11 abschauen

Es wäre das erste Mal, dass Samsung Edelstahl anstatt Aluminium für ein Gehäuse verwendet. Apple nutze das Material bereits für das iPhone X, iPhone XS Max und iPhone 11 Pro. Dadurch wurden die Smartphones deutlich schwerer und teurer, allerdings auch robuster.

Für Samsungs High-End-Modell S20 Ultra schätzt Weinbach einen Preis von 1.300 Euro. Was an den Gerüchten dran ist, wird sich am 11. Februar entscheiden, wenn Samsung seine neuen Flaggschiff-Geräte vorstellt.

Unwahrscheinlich ist es zumindest nicht. Schon beim S10+ (hier im Test) gibt es eine Version, die eine Keramik- statt Glasrückseite hat und entspechend teurer (dafür hat sie auch mehr Speicher) und schwerer ist.