Viel Potenzial: Asus Zenfone 2 ausprobiert

Besonderen Wert legt Asus beim Zenfone 2 auf die Kamera, die mit maximal 13 Megapixel auflöst. Jene verfügt über einen speziellen Low-Light-Modus, der im Test auch sehr gut funktionierte. Auch HDR-Aufnahmen sollen mit dem Zenfone 2 besonders gut gelingen.

Das Gerät soll in Österreich in einem halben Jahr auf den Markt kommen. In der FullHD-Variante mit 16GB internen Flash-Speicher und zwei GB RAM wird es knapp 300 Euro kosten. Der Preis ist angesichts des schön verarbeiteten Gehäuses, des schnellen Prozessors und der guten Kamera als durchaus fair zu betrachten. Das Gerät könnte so eine Alternative zu den hochpreisigen Spitzenmodellen der Konkurrenz darstellen, die nicht selten doppelt so teuer sind.

Disclaimer: Redakteure der futurezone berichten vor Ort von der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Die Reisekosten werden von der futurezone GmbH selbst sowie von Samsung und der CEA übernommen.