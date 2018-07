Viel Wohnraum, wenig WLAN: So lässt sich das Signal verbessern

Schlechte WLAN-Abdeckung in den eigenen vier Wänden nervt. Wenn sich herausstellt, dass nicht veraltete oder schwache Netzwerkhardware das Problem ist, liegt es meist an mangelnder Netzabdeckung aufgrund von routerüberfordernder Fläche oder Signalbarrieren durch Wände oder Decken. In diesen Fällen gibt es verschiedene Ansätze, das Problem zu beheben. Alle Möglichkeiten haben Vor- und Nachteile, die beste Lösung hängt vom Ausmaß des Problems, dem vorhandenen Budget und der Bereitschaft, Zeit zu investieren ab.

Repeater

Die einfachste Möglichkeit, ein schwaches WLAN-Signal zu stärken ist ein Repeater. Die Geräte sind günstig erhältlich und müssen nur mit dem bestehenden WLAN verbunden werden. Sie verstärken das bestehende Signal einfach. Diese Lösung bietet sich an, wenn ein es nur ein einzelnes Funkloch zu stopfen gilt, etwa wenn das Signal in einem Zimmer oder Stockwerk nicht mehr ausreichen ist. Zu beachten ist, dass der Repeater an einem Ort installiert werden muss, an dem das Signal noch gut ist. Wenn der Empfang im Keller schlecht ist, muss der Repeater im Erdgeschoss installiert werden, um die Situation zu verbessern.

Der Nachteil ist, dass die verfügbare Bandbreite mit dem Repeater schwindet und dass die Zahl der versorgbaren Geräte sinkt. Zudem kann es - vor allem bei älteren oder günstigen Geräten - vorkommen, dass es beim Wechsel vom Signal des WLAN-Routers auf jenes des Repeaters zu kurzzeitigen Verbindungsabbrüchen kommt. Wenn das Signal an mehreren Orten zu schwach ist, sollten andere Lösungen ins Auge gefasst werden. Eine mehrfache Verstärkung des Signals führt zu weiteren Einbußen bei der Kapazität.

Access Points

Für große Wohnflächen oder Geschäfte bietet sich auch die Möglichkeit, mehrere Access Points zu installieren. Diese werden möglichst per Kabel an das Modem angeschlossen und bieten Geräten in der Nähe optimalen Zugriff auf das WLAN. Die Bandbreite ist gut und der Wechsel zwischen den verschiedenen Access-Points sollte nahtlos funktionieren. Flächenmäßig gibt es keine Beschränkung. Der Nachteil ist, dass Installation und Wartung des Netzwerks mit höherem Aufwand verbunden sind und die Kosten höher sind als bei Repeatern, vor allem wenn eine größere Zahl von Access-Points benötigt wird. Bei drahtloser Verbindung der Access-Points gibt es ähnliche Probleme wie mit Repeatern.