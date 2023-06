Vimeo: KI-Editierfunktion soll alle Ähems aus Videos löschen

Die Video-Hosting-Seite will das Angebot für Business-Kund*innen mit neuen KI-Features ausweiten.

Vimeo weicht immer mehr vom Weg ab, in Konkurrenz zu YouTube zu treten, um User*innen-Videos zu hosten. Vielmehr hat die Video-Hosting-Plattform professionelle Business-Kund*innen im Fokus. Für diese führt Vimeo nun auch neue Funktionen mit generativer KI ein, um den Video-Editier-Prozess zu erleichtern.

Konkret hat Vimeo nun die ChatGPT-Benutzer*innenschnittstelle integriert. Die Vorteile: Zahlende User*innen können sich damit etwa ihre Reden kürzen können. Viele Video-Statements sind nämlich in der Praxis viel zu lange - mit ChatGPT in Vimeo kann man künftig festlegen, dass eine Sprecher*in nur etwa 5 Minuten Sprechzeit hat und die geplante Rede dahingehend automatisiert anpassen und kürzen lassen.

Automatisierter Editierprozess

Nutzer*innen können Deon von ChatGPT gekürzten und umgeschriebenen Text auch sogleich von einem neuen, eingebauten Teleprompter ablesen. Die Text- und Schriftgröße lasst sich dabei anpassen und in der Video-Suite kann man auch vorbestimmen, welchen Tonfall man bei seiner Rede anschlagen will, damit das ebenfalls mit berücksichtigt wird. In diesem automatisierten Editierprozess werden dann auch im Anschluss gleich alle „ähems“ und „uhs“ und sämtliche merkwürdigen Pausen rausgeschnitten.

Die neuen Features werden ab 17. Juli zur Verfügung stehen und für 40 US-Dollar pro Monat (oder 240 US-Dollar pro Jahr) angeboten, berichtet Gizmodo.