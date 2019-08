Volocopter zeigt neues Design für urbanes Flugtaxi

Urban Air Mobility

"Der VoloCity vereint die Testergebnisse unserer extensiven Flugerprobungsprogramme, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben", sagt Reuter. "Mit dem VoloCity werden wir unsere ersten kommerziellen Routen eröffnen und damit den Markt für Urban Air Mobility zum Leben erwecken." Das Design des VoloCity sei mit jenem von Start- und Landeplätzen kompatibel, das von Volocopter gemeinsam mit seinem Partner Skyports entwickelt werden. Ein erster Entwurf dafür soll im Herbst in Singapur präsentiert werden, wo Volocopter auch Flüge mit seinem Prototyp durchführen will.

Ökosystem-Entwicklung

Der nächste Testflug des derzeitigen Prototypen Volocopter 2X sei am 14. September in Stuttgart geplant, teilt das Unternehmen mit. Daneben arbeite man intensiv am Konzipieren eines Ökosystems rund um Flugtaxis. Dazu zählen etwa die Integration von eVTOL in Flugsicherungssysteme (ATM) sowie die Entwicklung von geeigneten Boden- und Passagierprozessen gemeinsam mit dem Flughafenbetreiber Fraport.