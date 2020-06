Vorabversionen von Firefox 8 und 9 präsentiert

Der Versionskrieg bei Webbrowsern geht in die nächste Runde: Mozilla veröffentlicht eine Beta-Version von Firefox 8, sowie eine experimentelle Vorabversion von Firefox 9.

Mit Firefox 8 überarbeitet Mozilla ein Mal mehr die Bedienoberfläche seines Webbrowsers und bietet neue Suchfunktionenen, neue Tab-Verwaltung und erweitertes Addon-Management. So ist in Firefox 8 etwa eine Twitter-Suche integriert, wo man direkt nach Usernamen oder Hashtags suchen kann. Außerdem wurde die Tab-Verwaltung optisch überarbeitet und teilweise animiert.

Tabs

So kann der Nutzer entscheiden, wie mit zuletzt geöffneten Tabs beim Browserstart umgegangen werden soll. Um hier lange Ladezeiten zu verhindern, kann etwa festgelegt werden, dass die Tabs erst dann geladen werden, wenn sie auch aktiviert werden. Firefox 8 soll darüber hinaus einen erweiterten Schutz vor unerwünschten Addons bieten. So ist es nicht mehr ohne explizites Einverständnis des Nutzers möglich, Erweiterungen zu laden. Unerwünschte Toolbars sollen so der Vergangenheit angehören.

Im Hintergrund wurden einige Sicherheitsaspekte verbessert. Das Cross-Origin Resource Sharing (CORS) soll ermöglichen, WebGL-Inhalte einzubinden, ohne, dass Schadcode eingeschleust werden kann. Auch die Sicherheit im Hinblick auf Websockets wurde überarbeitet.

Firefox 9

Bei Firefox 9 hat Mozilla besonderen Wert auf die Benutzeroberfläche der Android-Versionen gelegt. Das Interface wurde für Tablets und Smartphones überarbeitet und intuitiver gestaltet. Darüber hinaus soll die Version für Android-Smartphones nun deutlich schneller starten.

Die Desktop-Version will mit schnellerem Ausführen von Javascript-Elementen punkten. Die neuen Versionen sind ab sofort über die entsprechenden Update-Kanäle erhältlich.