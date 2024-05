5 Apps, die den Alltag nachhaltiger machen

Einem nachhaltigeren Alltag stehen dabei oft nicht unbedingt die fehlenden Möglichkeiten im Weg, sondern der Überblick, welche noch so kleine Umstellung einen Unterschied machen kann.

Das Bewusstsein für Verhalten und Konsum im Einklang mit der Umwelt ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Während der persönliche Impact lange Zeit nicht sonderlich im Fokus stand, gibt es heute immer mehr Möglichkeit, selbst ohne viel Aufwand einen Beitrag zu leisten.

Während die Startseite am oberen Rand den Schriftzug „Ecosia“ ziert, unterscheidet sich der Browser sonst nicht von anderen seiner Zunft. Lesezeichenverwaltung, Chronik, eine kleine Newsspalte und der integrierte AI-Chat sind verfügbar, darüber hinaus gibt es einen Zähler, der über gepflanzte Bäume und Investments von Ecosia informiert.

Wer bei Nachhaltigkeit bisher nur an Verhalten in der analogen Welt gedacht hat, kann mit Ecosia die ersten Schritte zur digitalen Nachhaltigkeit machen. Bei Ecosia handelt es sich um einen Browser des gleichnamigen Berliner Unternehmens, das mit unseren Suchanfragen einen Klimabeitrag leisten möchte.

Olio

Bei Olio handelt es sich um eine lokale Sharing-App, die das Thema Ressourcenverschwendung behandelt. Die App bietet uns die Möglichkeit, Dinge loszuwerden, die wir nicht mehr brauchen oder wollen. Dabei kann es sich sowohl um Lebensmittel als auch Non-Food-Produkte handeln. Wer mit Olio loslegen möchte, muss sich dafür einmalig registrieren, danach können wir direkt durchstarten.

In der App geben wir dann unseren Standort an, um mit der jeweiligen Nachbarschaft tauschen zu können. Direkt im Dashboard der App sehen wir, wie viele Olio-Nachbar*innen es in der Umgebung gibt und welche Produkte diese teilen. Nutzer*innen können hier Lebensmittel bereitstellen, die sie beispielsweise nicht mehr rechtzeitig konsumieren können oder falsch eingekauft haben.

Die Einträge lassen sich mit Foto und Beschreibung versehen, Entfernung und bisherige Betrachtungen werden automatisch angezeigt. Außerdem können wir angeben, wann eine Abholung für uns am besten passt. Selbiges gilt auch für Non-Food-Produkte, die wir sogar mit einer Preisangabe versehen oder verleihen können.

Einziges Manko von Olio ist die stellenweise noch etwas spärliche Verbreitung. Je nach Standort finden sich teilweise nur sehr wenige Nutzer*innen in der Umgebung.

Olio ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.