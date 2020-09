VW enthüllt Innenraum des ID.4

Die Ambientebeleuchtung im ID.4 lässt sich in 30 Farben einstellen. Unter der Windschutzscheibe gibt es ein Lichtband, das VW ID. Light nennt. Es soll als Assistenzlicht dienen und zeigt durch Leuchten etwa das Auf- und Zusperren des Autos an, eingehende Anrufe und blinkt in Verbindung mit dem Navigationssystem, wenn dem Fahrer das Wechseln der Spur empfohlen wird.

Ab 49.000 Euro

Der ID.4 soll am 23. September offiziell Weltpremiere feiern. Einige Daten sind bereits bekannt. So werden zum Marktstart primär Modelle mit einem 52 kWh Akku angeboten, was eine Reichweite von 360 Kilometer ermöglichen soll. Es wird andere Akkupakete geben, das Größte hat 82 KWh. Je nach Modell des ID.4 sind damit bis zu 520 Kilometer Reichweite möglich.

Heuer werden 2 Modell des ID.4 angeboten. Der ID.4 First wird ab 49.000 Euro erhältlich sein, der ID.4 First Max ab 59.000 Euro. Die Pure-Edition wird erst 2021 starten und ab 37.000 Euro erhältlich sein.