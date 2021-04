VW stellt Elektro-SUV ID.6 vor

Mit dem siebensitzigen Fahrzeug will VW den chinesischen Markt erobern, in anderen Ländern soll er - zumindest vorerst - nicht auf den Markt kommen. Erhältlich sein soll er in 2 Versionen, den ID.6 X und den ID.6 Crozz.

Der ID.6 ist der erste von 8 Fahrzeugen der elektrischen ID-Reihe, die VW bis 2023 in China auf den Markt bringen will. Derzeit habe VW in der Volksrepublik bei Elektroautos nur einen Marktanteil von drei bis vier Prozent, sagte VW-China-Chef Stephan Wöllenstein. Er sehe aber eine „gute Chance“, schon dieses Jahr eine zweistellige Prozentzahl zu erreichen. 2021 wolle man mehr als 100.000 E-Autos in China verkaufen.



Der chinesische Markt für E-Autos wird gegenwärtig von chinesischer Konkurrenz und dem US-Hersteller Tesla dominiert. Wöllenstein sagte, Volkswagen werde in den nächsten vier Jahren allein in China 15 Milliarden Euro in E-Mobilität investieren. „Wir werden zwei bis drei Jahre brauchen, um Tesla zu überholen.“