VW zeigt "Elektro-Bulli" ID. Buzz in Teaser-Video

Die nächste Generation des VW-Bus ist im Werk Hannover in Zebra-Anstrich zu sehen. Am 9. März wird er offiziell enthüllt.

Fünf Jahre nach der Präsentation des Konzepts scheint der VW ID. Buzz fertig zu sein. Am 9. März wird das Elektroauto laut Electrek offiziell vorgestellt. Bereits jetzt gibt es einen Video-Teaser, den VW Nutzfahrzeuge bei YouTube veröffentlicht hat. Darin zu sehen ist der Nachfahre des legendären VW-Bulli in Regenbogenzebra-Tarnanstrich, im VW-Werk Hannover, sowie auf der Straße. "Schau mich an!", giert das Fahrzeug wenig subtil nach Aufmerksamkeit.