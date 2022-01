VW verrät Startdatum von E-Bus ID. Buzz

Nach langem Warten dürfte der elektrische Bus nun in der Serienversion präsentiert werden.

Kurz nachdem Volkswagen einen neuen Teaser für den kommenden Elektrobus ID. Buzz veröffentlicht hat, hat Konzernchef Herbert Diess einen eindeutigen Hinweis auf das Startdatum des lange erwarteten Gefährts gegeben.

“Die Legende kehrt am 09.03.2022 zurück!”, schreib Diess in einem Tweet am vergangenen Donnerstag.