Wann das iPhone Flip kommen könnte

Faltbare Smartphones sind spätestens seit dem Galaxy Flip Z wieder in Mode gekommen. Doch von Apple gibt es noch kein faltbares iPhone. Immer wieder gibt es dazu Berichte und Konzept-Videos. Diese sind meistens allerdings eher ein „Wünsch dir was“, als tatsächliche Videos von geleakten Versionen. „Viel zu früh“, sagen zahlreiche Analysten. Immer wieder war die Rede davon, dass Apple „bis zum Jahr 2025“ ein faltbares iPhone vorstellen möchte, also noch lange hin.

In den Konzept-Videos ist etwa eine Mischung aus einem iPhone und einem Galaxy Flip Z zu sehen, also so würde das in etwa aussehen, wenn man ein iPhone Flip aus den bestehenden Modellen konstruieren würde: