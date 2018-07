Warum Chinesen ihren Schrittzähler mit einem Gadget manipulieren

Ein ungewöhnliches Gadget, das den Schrittzähler von Smartphones austricksen soll, ist zum Bestseller in China geworden. Das technisch recht simple Gerät wippt das Smartphone mithilfe von Elektromagneten vor und zurück. Laut den Verkäufern des Gadgets lassen sich so pro Stunde 6000 bis 7000 Schritte fälschen. Zum Vergleich: Der typische US-Amerikaner legt knapp 5000 Schritte pro Tag zurück.

Doch wozu eigentlich? Laut der Plattform „Sixth Tone“ ist die in China allgegenwärtige Messenger-Plattform WeChat dafür verantwortlich. Diese verfügt über eine Funktion namens WeRun, in der sich Nutzer zu Gruppen zusammenschließen und vergleichen können. Jener Nutzer, der die meisten Schritte an einem Tag zurückgelegt hat, darf das Cover-Foto der Gruppe wählen. Das spornt insbesondere Fans von Prominenten an, die meist ein Bild ihrer Lieblings-Schauspieler wählen.