Warum man Smartphones gebraucht kaufen sollte

Ein Trend, den auch Smartphone-Marktführer Apple und Samsung nicht ignorieren können - auch weil es ihre Umsätze schmälert. Beide bieten mittlerweile generalüberholte Geräte zu reduzierten Preisen an. Und auch auf heimischen Marktplattformen wie Shpock oder Willhaben blüht das Geschäft - allein auf Willhaben werden derzeit rund 25.000 Smartphones angeboten, rund die Hälfte davon gebraucht. Doch welche Tücken und Risiken birgt der Kauf von gebrauchten Smartphones und wie kommt man möglichst verlässlich und günstig an ein neues Gerät? Die futurezone fasst die besten Tipps und Tricks zusammen.

Österreich ist in zwei Lager geteilt: Apple und Samsung. Obwohl Hersteller wie Huawei aufholen, dominieren die beiden Konzerne den heimischen Smartphone-Markt. Laut Willhaben entfallen 16.000 der aktuell 25.000 Smartphone-Anzeigen auf Samsung- und Apple-Geräte. Wöchentlich erhält man laut Willhaben 220.000 Suchanfragen für ein iPhone oder Samsung-Smartphone. Und auch bei Shpock sieht die Situation ähnlich aus: In den Top 10 der am häufigsten angebotenen Smartphones finden sich je vier Apple- und Samsung-Modelle. Lediglich Huawei hat es mit dem P8 und P9 knapp in das Ranking geschafft. Dementsprechend groß ist auch das Angebot, wenn man auf der Suche nach einem Modell der beiden Hersteller ist. Letzten Endes ist es jedoch von den persönlichen Präferenzen abhängig, welches Modell man auswählt.