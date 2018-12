Was für ein Staubsaugerroboter bei Katzenhaaren geeignet ist

Erfahrungsberichte

„Vor dem Roomba haben wir die Katzenhaare einmal pro Woche entfernt. Der Staubsaugroboter läuft jetzt zwei bis dreimal pro Woche und wir sehen einen deutlichen Unterschied. Ohne Roomba gibt es klumpenweise Katzenhaare auf unserem Teppich. Wenn der Staubsaugroboter in Betrieb ist, sind am Teppich gar keine Haare zu sehen“, heißt es seitens Alex Arpaia.



Am Anfang hat der Redakteur von „Wirecutter“ den Staubsaugroboter jeden Tag laufen gehabt, doch das sei zu häufig gewesen. „Der Roomba ist nicht immer smart und bleibt manchmal hängen. Wenn wir ihn jeden Tag laufen haben, wären das zu viel Sorgen für uns.“



Ein anderer Mitarbeiter des Magazins berichtet, dass er zwei Katzen besitze und einen Eufy RoboVac. Dieser würde die Katzenhaare in der Wohnung „deutlich minimieren“, doch oft seien auch die Katzenhaare Schuld daran, dass der Roboter fest stecke, heißt es. Es sei zudem notwendig, trotzdem noch einmal die Woche mit einem normalen Staubsauger den Boden zu reinigen. „Meine Empfehlung wäre daher eine Kombination aus Staubsaugroboter und normalen Staubsauger.“