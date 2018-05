Was wir von der Google I/O 2018 erwarten können

Android Auto

Als gesichert gilt, dass Googles Auto-Plattform Android Auto umfangreich überarbeitet wird. So sollen etwa Services wie Maps und der Assistant neu in Android Auto integriert werden. Der Zeitplan der Sessions lässt außerdem auf ein „völlig überarbeitetes Media-Interface“

Internet der Dinge

Sehr wahrscheinlich ist, dass Google seine Internet-der-Dinge-Plattform Android Things in der Version 1.0 veröffentlicht. Bereits bei der Preview 8 gab es einen entsprechenden Hinweis darauf. Was genau das Update an Neuerungen bringen wird, ist noch unklar, der Plattform wird jedenfalls eine große Anzahl an Sessions gewidmet.

Android Things ist das Betriebssystem mit dem smarte Displays künftig ausgestattet werden. Das Funktionsprinzip ist dabei ähnlich wie bei den bereits bekannten Smarten Lautsprechern. Prototypen mit Android Things wurden bereits im Rahmen der Elektronik-Messe CES Anfang des Jahres gezeigt.

Diverse Gerüchte

Google Home mit Display: Passend zu den smarten Displays könnte auch Google selbst einen digitalen Assistenten mit Display vorstellen, wie teilweise spekuliert wird. Handfeste Hinweise gibt es jedoch keine

Wearables: Die Umbenennung von Android Wear auf Wear OS hat Google Mitte März bekannt gegeben. Die I/O wäre ein idealer Zeitpunkt, um einen Ausblick zu geben, wohin das Betriebssystem künftig steuert.