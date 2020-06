WhatsApp: Eine Milliarde Nachrichten täglich

User des Dienstes WhatsApp versenden demnach weltweit pro Minute rund 700.000 Nachrichten. Die Software ist für verschiedene Mobiltelefone erhältlich und will sich als Alternative zur klassischen SMS verkaufen. Nach der Installation gleicht das Programm das eigene Telefonbuch nach weiteren WhatsApp-Usern ab und zeigt sie in einer entsprechenden Liste an. Neben Text können dann auch Multimedia-Elemente wie Fotos, Videos oder Tonaufnahmen über die mobile Internetverbindung versendet werden.

WhatsApp ist für iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry und Symbian-Geräte verfügbar.