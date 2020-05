WhatsApp: "Wir wollen keine Werbung"

Auf seinem Schreibtisch ist ein Post-it angebracht, auf dem steht "No Ads, No Games, No Gimmicks". Bei einem seiner raren öffentlichen Auftritte auf der DLD-Konferenz in München sagte Jan Koum, Gründer des Messaging-Dienstes WhatsApp, dass er sich daran auch in Zukunft halten wolle. "Wir glauben, dass Werbung auf einem so persönlichem Gerät wie dem Smartphone nichts verloren hat."