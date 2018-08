Wie Apples Boot Camp: Chromebooks sollen "Windows 10"-Modus erhalten

Speicherbedarf als Problem

Ein Problem sei derzeit noch der massive Speicherhunger der Windows-10-Partition. Aktuell benötigt diese allein 30 GB, mindestens 10 GB müssen noch für Chrome OS übrig bleiben. Sollte sich Windows nicht auf einer SD-Karte oder einen externen Festplatte installieren lassen, würde das bedeuten, dass Chromebooks, die das Feature nutzen wollen, einen internen Speicher von mindestens 40 GB haben müssen. Die meisten Chromebooks kommen allerdings mit wesentlich weniger Speicherplatz.

Es handle sich nicht um ein rein internes Projekt, sondern um eines, für das auch eine Veröffentlichung vorgesehen sei. Dieser Public Release soll nicht mehr allzu weit in er Zukunft sein, denn das Projekt befinde sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, so XDA-Developers.