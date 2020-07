Wie gut funktionieren mobile Klimageräte?

Alternative Kühlung

„2015 hatten wir einen Rekord von 42 Hitzetagen. Und die nehmen zu. Wenn wir die Pariser Klimaziele nicht einhalten, sind in Österreich im Jahr 2070 bis zu 73 zu erwarten“, ergänzt Fabian Scholz. Um das zu vermeiden, seien sinnvolle Maßnahmen notwendig. Unter anderem könne man seine Wohnräume auf "natürlichere" Weise kühl halten.

„In erster Linie sollte man richtig lüften. Das klingt banal, hat aber eine effektive Wirkung“, sagt er. Die Fenster sollten dann geöffnet werden, wenn es draußen kühler ist als drinnen – also in der Nacht und in den ersten Morgenstunden. Bevor man außer Haus geht, sollte die gesamte Wohnung „dicht“ gemacht werden und alle Fenster und Türen geschlossen werden.

Markisen oder Jalousien stoppen zudem den direkten Wärmeeintrag durch die Sonne in den Innenraum. Auch wenn man das Haus verlässt, sollten die Jalousien geschlossen oder die Markise unten bleiben. Jalousien sollten Scholz zufolge aber auf jeden Fall außen angebracht sein. Denn ist die Wärme erst einmal in den Wohnbereich eingedrungen, kann sie auch die Vorrichtung nicht mehr aufhalten. „Alternativ kann man auch den Balkon oder die Loggia begrünen“, so der Spezialist.