Wie man sein altes Android-Handy wieder schneller macht

Wer sich nicht alle paar Monate ein neues Gadget kaufen möchte, der wird feststellen, dass er auf seinem alten Android-Smartphone oder -Tablet im Lauf der Zeit zwar noch diverse Funktionen nutzen kann, das Gerät jedoch mit fortschreitender Verwendung immer langsamer wird. Dies liegt unter anderem daran, dass der User immer mehr Inhalte installiert, die möglicherweise die Performance des Systems deutlich bremsen.

Die futurezone hat auf einem Nexus 7 und einem Nexus 5x ein paar Tricks ausprobiert, mit denen alte Android-Geräte wieder beschleunigt werden können.

Schlankere Home Screens

Generell gilt, dass mehr Home Screens auch mehr Rechenleistung in Anspruch nehmen – dementsprechend ist es also ratsam, die Zahl der Home Screens zu reduzieren. Bei manchen Android-Geräten, wie dem Nexus 5x, passt sich die Zahl der Homescreens automatisch der Anzahl der darauf platzierten Apps und Widgets an. Bei anderen Geräten ist die Zahl vordefiniert: Sie fressen also unnötig Performance-Ressourcen, auch wenn sie leer sind.

In diesem Fall empfiehlt es sich, einen alternativen Launcher zu installieren. Beim Nexus 7, das standardmäßig fünf Home Screens hat, entschieden wir uns für den Google Now Launcher, der von Google selbst kommt und für alle Geräte mit Android 4.1 (Jelly Bean) verfügbar ist.