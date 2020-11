Wie man sich den Apple-Event heute ansehen kann

Unter dem Titel "One More Thing" wird Apple heute aller Voraussicht neue MacBooks mit dem hauseigenen Prozessor vorstellen. Das Unternehmen bastelt schon seit längerem an eigenen ARM-Chips, um Hardware und Software besser aufeinander abstimmen zu können und um nicht mehr von Intel abhängig zu sein. Was genau erwartet wird, haben wir hier zusammengefasst.