Wie Pool-Roboter das Wasser sauber halten

In jenen Ländern, in denen es jahraus jahrein Badetemperaturen gibt, kommen sie ins Haus – Leute, die dafür sorgen, dass Pools sauber und das Wasser glasklar sind. Hierzulande putzen Poolbesitzer entweder selbst oder holen sich elektronische Helfer: Poolreinigungsroboter haben sich in den vergangenen Jahren neben Roboter-Rasenmähern zu Verkaufsschlagern entwickelt.

„Die Roboter sind günstiger geworden sind. Gute Geräte gibt es bereits ab 1000 Euro", sagt Pool-Experte Erich Artner. Vor einigen Jahren noch musste man mindestens das Doppelte bezahlen. Zudemist die Technik ausgereifter, die Saug-Technologie und die Intelligenz der Roboter wurde verbessert. „Pro Jahr werden durchschnittlich um 40 Prozent mehr dieser intelligenten Helfer verkauft", sagt Artner.