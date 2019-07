Wie Tesla Kameras im Auto nutzen will

Automatische Personalisierung

Nimmt eine Person im Fahrersitz Platz, werden beispielsweise Rückspiegel, Sitzposition, Lenkradhöhe und das gesamte Infotainmentsystem an die zuvor getroffenen Einstellungen der Person angepasst. Ebenso soll die Software der Kamera erkennen, ob jemand ermüdet und möglicherweise einen Sekundenschlaf hat. In so einem Fall wäre es eventuell sogar der Autopilot automatisch übernehmen und das Fahrzeug zum Stillstand bringen.

In einem Interview hat Tesla-Chef Elon Musk erst kürzlich erklärt, wozu die automatische Personalisierung noch gut sein soll: In Musks Zukunftsvision sollen die Tesla-Autos künftig eine riesige Car-Sharing-Flotte autonomer Fahrzeuge darstellen. In einem solchen Szenario wäre die automatische Personalisierung wohl eine willkommene Funktion für die Nutzer. "Man könnte in jedes Auto einsteigen und das Fahrzeug passt die Einstellungen von selbst an", erklärte Musk.