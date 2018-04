Wie Windows-Leaks mit einem geheimen Puzzle verhindert wurden

Es kam alles anders

Doch der Plan ging nicht ganz auf: Unterhalb des Buchstaben-Puzzles war "shhh... let's not leak our hard work" zu lesen. In diesem Zusammenhang haben die Microsoft-Entwickler das Puzzle völlig falsch interpretiert und sind zumeist davon ausgegangen, dass es sich um einen geheimen Code handelt. Im Falle eines Leaks, so dachten sie, würde das Wasserzeichen Rückschlüsse auf den Leaker zulassen. Also versuchte kaum jemand das Puzzle zu lösen.

Harris schreibt auf Twitter, dass er nicht ganz versteht, wieso das Puzzle derart falsch interpretiert werden konnte. Es war sofort ersichtlich, dass auf allen Rechnern exakt das selbe Puzzle aufscheint. Ebenso hätten ein potentieller Leaker einfach das Puzzle per Photoshop kaschieren können.