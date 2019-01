Wieder Probleme bei Microsoft und Office 365

Selbsthilfe mittels Formular

Microsoft bestätigte die Probleme auf Twitter und arbeitet bereits an einer Lösung. Betroffene Nutzer können sich in der Zwischenzeit selbst weiterhelfen, in dem sie die Links rauskopieren, auf einer Website von Microsoft in ein Formular eintragen und in einen funktionierenden Link umwandeln lassen.



Neben dem E-Mail-Problem gab es jedoch auch weitere Berichte über Störungen bei Microsoft-Diensten wie Azure, Outlook, OneDrive, Exchange Online und Skype. Teilweise funktionierte die Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht mehr, Skype schien ausgefallen.