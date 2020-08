Wiener Start-up stellt Fisch aus Pilzen und Pflanzen her

Meeresfrüchte auf pflanzlicher Basis aus dem Bio-3D-Drucker sollen in rund zwei Jahren eine Alternative zum vielfach schädliche Ausmaße annehmenden Fischkonsum werden. Das Wiener Start-up „Legendary Vish“ setzt analog zum Trend zum Fleischersatz auf vegetarischen Fisch. Im Rahmen der Alpbacher Technologiegespräche stellt man das Konzept in die Auslage.

Echt soll es nicht nur aussehen, das ausgedruckte Lachsfilet, es soll auch in seiner Konsistenz und vor allem im Geschmack an das tierische Original heranreichen. Letzteres wird bisher vielfach unter ökologisch äußerst prekären Bedingungen „erzeugt“, denn die große Nachfrage nach wild gefangenem Fisch bringt Ökosysteme zunehmend an den Rand des Kollaps und das Gros der Lachsfarmen gilt aus vielerlei Blickwinkeln als problematisch.

Lebensmittel der Zukunft

Robin Simsa, einer der drei Mitbegründer der Firma hinter der pflanzlichen Alternative aus Wien, wird den neuen Ansatz am Freitag in Alpbach in einem Arbeitskreis vorstellen, der sich mit der zukünftigen Ernährung in Städten beschäftigt. Wie die Lebensmittel der Zukunft produziert werden können, ist ein Thema, das in den vergangenen Jahren deutlich mehr Dynamik bekommen hat. „So wie jetzt kann es in 50 Jahren nicht mehr weiter gehen. Vielleicht können andere Firmen und auch wir einen Teil dazu betragen, damit sich das ins Positive wendet“, sagte der Biotechnologie im Gespräch mit der APA.