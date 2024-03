Windows 11 unterstützt jetzt ultra-schnelles USB4 2.0

Die neuen Windows-11-Builds 22621.3235 und 22631.3235 bringen Unterstützung für den neuen Übertragungsstandard USB4 2.0. USB4 Version 2.0 bietet in der Basisspezifikation eine maximale Datenübertragungsrate von 80 Gbit/s, also doppelt so schnell wie das ursprüngliche USB4. Wird es von der Hardware unterstützt, kann auch eine Übertragungsrate von 120 Gbit/s möglich werden.

Abgesegnet wurden die Spezifikationen für den Standard schon vor über einem Jahr, allerdings sind kompatible Geräte immer noch rar. Mit dem Support für Windows dürfte sich die Verbreitung aber bald steigern. Es ist davon auszugehen, dass mehr entsprechende Mainboards mit USB4 2.0 in den nächsten Monaten auf den Markt kommen werden.

➤ Mehr lesen: Billig gegen teuer - USB-C-Kabel und Lightning-Kabel im Test