Die größte Enttäuschung in Windows 11: User werfen Microsoft Betrug vor

„Das ist meine größte Enttäuschung in 17 Jahren als Windows-User“, „ich war so gehyped, und jetzt das. WARUM?!“ und „was zur Hölle habt ihr getan, Microsoft?“ Das sind nur einige der vielen Reaktionen auf ein neues Feature in Windows 11. Einige User*innen werfen Microsoft deshalb sogar Betrug vor.

Was die Wogen hier so hochgehen lässt, sind ironischerweise kleine Bildchen, um Emotionen auszudrücken. Seit Juni hat Microsoft neue Emojis im 3D-Stil für Windows 11 versprochen und auch beworben. Zuletzt wurden sie vorige Woche, am 8. Oktober gezeigt.