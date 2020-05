Windows 8.2 soll klassisches Startmenü zurückbringen

Das nächste Windows-Update (8.2), bekannt geworden unter dem Codenamen “Threshold”, soll das klassische Startmenü wieder zurückbringen. Das berichtet Windows-Experte Paul Thurrott in einem aktuellen Blogpost, wonach es weitere “Zugeständnisse” an jene User geben soll, die auf die traditionelle Computerbedienung per Maus und Tastatur setzen. Der Desktop werde wieder weiter in den Mittelpunkt gerückt, und damit der bereits bei Windows 8.1 begonnene Schwenk zurück zum Startknopf weiter fortgeführt. Bei dem nächsten Update, das für Frühjahr 2015 erwartet wird, werde Microsoft bei jenen Plattformen, die auf die klassische Desktop-Ansicht setzen, das altbekannte Startmenü wieder einführen.