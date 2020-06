Windows Store dockt am Internet Explorer 10 an

In-App-Einkäufe auch über Dritte

Microsoft zufolge können die neuen Metro Style Apps ausschließlich über den Windows Store erworben werden. Wie bei etablierten Store-Anbietern sind In-App-Käufe vorgesehen, diese müssen aber nicht über den Windows Store getätigt werden, wie der Microsoft-Verantwortliche Ted Dworkin auf Nachfrage der futurezone bestätigte. Das Lizenzmodell für Metro Style Apps sieht einen accountbasierten Erwerb vor. Das bedeutet, dass eine einmal erworbene App auf mehreren Geräten genutzt werden kann. Neben kostenpflichtigen und Gratis-Apps wird es auch die Option zeitlich oder inhaltlich begrenzter Testversionen im Store geben.

Über die Account-Identifikation ist noch nichts bekannt. Microsoft wird - wie der Mitbewerb - die Anzahl der mit einem Account verknüpften Geräte beschränken. Erklärtes Ziel sei es jedoch, Usern die maximale Freiheit zu geben, einmal erworbene Apps auf alle eigenen Geräte mitnehmen und verwenden zu können, unterstrich Dworkin. Von diesem accountbasierten Modell ausgenommen sind allerdings herkömmliche Desktop-Apps, die in Zukunft aber ebenfalls über den Windows Store vermarktet werden können.



Jede App wird auf Malware untersucht

Die Freigabe von Apps im Store erfolgt nach technischer und inhaltlicher Überprüfung und soll so transparent wie möglich gestaltet sein, so Microsoft. Jede App wird vor der Freigabe zudem auf Malware überprüft. Bei der Auflistung und Darstellung der App im Store wird sich Microsofts Angebot wenig von den anderen Stores unterscheiden. Um User die Orientierung zu erleichtern, können die Angebote nach Kategorien, Preis, Bewertungen und Datum geordnet werden. In der App-Beschreibung soll zudem klar ersichtlich sein, auf welche Funktionen - wie etwa Geolocation, Kamera oder andere Sensoren - die App zurückgreift.

Derzeit können Entwickler noch keine Apps für den Store einreichen. In der Entwicklerversion von Windows 8 ist aber bereits ein Zertifizierungs-Tool inkludiert, mit dem die technische Überprüfung der App hinsichtlich Windows 8 durchgeführt werden kann.