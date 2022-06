Vorsicht: Juni-Update für Windows killt WLAN-Hotspot

Immer wieder kommt es vor, dass Windows Updates nicht nur Verbesserungen, sondern auch ungewollte negative Konsequenzen bringen. So auch diesmal beim aktuellen Update 21H2, das am 14. Juni für Windows 11 veröffentlicht wurde. Wie aus dem Bug Tracking von Microsoft hervorgeht, gibt es einen Fehler, wonach Anwender*innen nach dem Installieren Probleme mit dem Internet haben. Entdeckt wurde die Fehlerbeschreibung von Bleeping Computer.

Konkret geht es um die WLAN-Hotspot-Funktion von Windows. Gemeint ist nicht das Szenario, wenn sich ein Windows-Rechner selbst mit einem WLAN verbindet, sondern wenn er selbst als solcher fungiert. In der Regel ist der Rechner dabei via Ethernet-Kabel oder Modem mit dem Netz verbunden und stellt die Internetverbindung via WLAN anderen Geräten zur Verfügung. Der PC wird also selbst zum Router.

"Mobiler Hotspot" funktioniert nicht mehr

Die entsprechende Option findet sich unter der Bezeichnung “Mobiler Hotspot” in der Systemsteuerung. Der Bug verursacht nun, dass man mit dem betroffenen Rechner gar nicht mehr online kommt, wenn man das Feature aktiviert.

Aktuell untersucht Microsoft das Problem. Wirklich gute Nachrichten für all die User*innen, die die Funktion verwenden wollen, gibt es derweil aber nicht. Als Workaround wird derzeit lediglich empfohlen, das Feature abzudrehen.