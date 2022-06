Update bringt Windows 11 versehentlich auf alte Rechner

Wie einige Nutzer*innen auf Reddit anmerkten, wurde die Windows-Version 11 22H2 dabei auch auf Rechnern installiert, die das Betriebssystem offiziell gar nicht unterstützen sollten. Das Update wurde dabei allerdings nicht an alle Nutzer*innen ausgespielt, die am Microsoft Insider Programm teilnehmen.

Keine Windows-11-Updates für alte Rechner

Probleme scheint das Update auf den alten PCs allerdings nicht zu machen. Der Windows-Support gab allerdings an, keine zukünftigen Updates an diese Rechner auszuliefern. Wer also weiterhin ein aktuelles System haben will, sollte wieder auf Windows 10 umsteigen.

Das kann man am einfachsten in den Einstellungen, indem man dort nach "Wiederherstellung" sucht. Dabei sollte sich dann ein Menüpunkt "Vorherige Windows-Version" öffnen, die man anklicken kann. Dann wird man in wenigen Schritten durch den Reset-Prozess geführt. Die persönlichen Daten bleiben dabei erhalten.