Windows 11: So soll sich der Microsoft Store verändern

Vor etwa einem halben Jahr rollte Microsoft Windows 11 aus. Nun hat der Softwaregigant auf seiner diesjährigen Build-Entwicklermesse einige Neuerungen für sein Betriebssystem angekündigt. Betroffen ist allem voran der Microsoft Store.

Microsoft Store offen für alle Entwickler*innen

Ab sofort, so heißt es seitens Microsoft, soll sein Store für Dritte zugänglich sein. Der Softwaregigant möchte die Wartelisten entfernen, mit denen die Veröffentlichung von Win-32-Software verbunden ist. Entwickler*innen sollen so ihre Anwendungen ohne Umwege im Store anbieten können. Das schließe beispielsweise in Java, Flutter, Maui oder C++ geschriebene Programme mit ein. "Jede App, die darauf läuft, ist im Microsoft Store willkommen", so das Unternehmen.

In einigen Ländern integriert Microsoft nun auch den Amazon App Store in Windows 11. Nutzer*innen erhalten dadurch Zugriff auf Tausende Android-Apps und das Angebot soll monatlich wachsen. In den USA sind sie bereits verfügbar. Bis Ende des Jahres soll der Amazon App Store nun auch auf 5 weitere Länder ausgeweitet werden, darunter Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und Großbritannien. Österreich ist nicht dabei, könnte allerdings, angesichts der europäischen Staaten in der Liste, bald nachziehen.