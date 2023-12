Verschollenes Windows-XP-Musical ist aufgetaucht - nach 22 Jahren

Für die Starts seiner Betriebssysteme hat sich Microsoft in den 90ern und frühen 2000ern ordentlich ins Zeug gelegt. Davon zeugt auch die Geschichte eines Events in Israel. Anlass war Windows XP. Zu dessen Start am 25. Oktober 2001 hat Microsoft das Cinerama Kino und Theater in Tel Aviv gemietet.

Was dort aufgeführt wurde, war aber keine gewöhnliche Produktpräsentation. Zur Überraschung der damals Eingeladenen wurde ein 90 Minuten langes Musical dargeboten, das die Vorzüge der neuen Software preist und zeigt, wie sie Menschen näher zusammenbringen soll.

Die bizarre Veranstaltung geriet fast komplett in Vergessenheit. So gab es kein offizielles Video des Events, Microsoft Israel ignorierte offenbar Anfragen diesbezüglich und tat so, als wäre es nie passiert. Nun - mehr als 22 Jahre später - taucht ein Video-Mitschnitt auf YouTube auf. Alleine schon das erste Stück ist einen Blick wert, auch wenn man kein Hebräisch versteht.