Warum Microsoft 76 Millionen Dollar für eine Kürbisfarm zahlt

Microsoft bezahlt einer Familie aus dem US-Bundesstaat Wisconsin insgesamt 76 Millionen Dollar für 407 Hektar Land, das unter anderem eine Kürbisfarm enthält. Das berichtet The Verge unter Berufung auf die Lokalzeitung Milwaukee Business Journal (Paywall).

Der Tech-Konzern will an dem Standort Mount Pleasant ein neues Rechenzentrum aus mehreren Gebäuden errichten. Insgesamt eine Milliarde Dollar will der Tech-Riese investieren. Im ersten Schritt sollen 200 Arbeitsplätze entstehen, im Laufe der Zeit könnten aber sogar 460 Jobs hinzukommen.

Auch Foxconn hatte Interesse

Es ist nicht das erste Mal, dass das Anwesen Interesse von Tech-Unternehmen hervorruft. Bereits 2017 wollte Apple-Zulieferer Foxconn das Land im Rahmen eines riesigen Produktionsstätten-Projekts kaufen. Der Familie wurde im Rahmen dieses Deals aber nur rund ein Drittel der Summe angeboten, die Microsoft nun bezahlt.

Foxconn zog dennoch in die Gegend, passte seine Pläne aber immer wieder aufs Neue an. Aus einer Riesenfabrik mit rund 13.000 neuen Jobs wurde nichts. Mittlerweile produziert das chinesische Unternehmen in dem Bundesstaat zwar, allerdings war zuletzt nur mehr von 1.500 Arbeitsplätzen die Rede.