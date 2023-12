Microsoft bringt Tool für seltsamen HP-Drucker-Bug in Windows

Seit Anfang Dezember berichten viele Windows-Nutzer*innen von einem seltsamen Bug. So hat eines der jüngsten Updates dazu geführt, dass sämtliche Drucker in dem Betriebssystem in "HP LaserJet M101-M106" umbenannt wurden, unabhängig davon, um welches Modell es sich wirklich handelte.

Zwar funktionierten die Drucker danach noch, dennoch sorgte der Fehler für Verwirrung. Zudem haben die Windows-Rechner auch plötzlich die HP Smart App vollautomatisch installiert, weil sie meinten, es mit HP-Druckern zu tun zu haben.

➤ Mehr lesen: Seltsamer Bug nennt alle Drucker in "HP LaserJet M101-M106" um

Tool von Microsoft

Was genau die Ursache des Problems ist, sagte Microsoft bislang nicht. Immerhin gibt es mittlerweile ein eigenes Tool, das Microsoft für Betroffene bereitstellt. Das Microsoft Printer Metadata Troubleshooter Tool kann hier heruntergeladen werden.

Die Software entfernt Hinweise auf den Phantom-Drucker und löscht auch die HP Smart App, sofern man nicht tatsächlich einen HP-Drucker betreibt. Es gibt mehrere Versionen von dem Tool, je nachdem welche Windows-Version man verwendet.