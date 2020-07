XCOM: Alienjagd geht in die nächste Runde

Es ist eines dieser Spiele, an das man sich nach Jahrzehnten immer noch erinnert. Die Stunden (und Nächte), die man verbracht hat, um Aliens in die Schranken zu weisen, waren vor allem von taktischen Entscheidungen geprägt: Welche Mission soll man annehmen, welchen Forschungsschwerpunkt setzt man und welche Soldaten nimmt man auf die Mission mit. Danach, am Spielfeld, setzte sich das Abwägen und Grübeln fort. Wie teilt man die Aktionspunkte der einzelnen Kämpfer auf und wo könnten sich die Aliens verstecken.

Im trauter Runde in den Kampf

Fast zwanzig Jahre später erfährt XCOM: Enemy Unknown nun einen Neustart und klinkt sich damit in die digitale Games-Renaissance ein. Nach Jagged Alliance und Syndicate ist XCOM eine weitere Marke der 1990er, die hervorgegraben wird. „Wir sind uns der Erwartungen der Fans sehr bewusst. Es war von Beginn an schwierig, die Balance zwischen neue Ideen und dem alten Gameplay zu finden", sagt Producer Garth Deangelis zur futurezone. Das Team hat genau analysiert, was man übernehmen will und an welchen Funktionen nicht gerüttelt werden darf.