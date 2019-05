Xiaomi bringt günstigere Version von Mi 9 nach Österreich

Kamera und Akku

Die Tripple-Kamera löst mit 48, 13 und 8 Megapixel auf. Bei der Auflösung her ergeben sich hier geringfügige Einbußen im Vergleich zum regulären Mi 9. Bei der Frontkamera kommt jedoch die gleiche Kamera zum Einsatz, welche Bilder mit 20 MP aufnimmt.

Die Kapazität des Akkus gibt Xiaomi mit 3070mAh an. Das ist ebenso etwas weniger als beim Standardmodell des Mi 9. Auch bei der Schnellladefunktion müssen sich Mi-9-SE-Nutzer mit etwas weniger begnügen: Maximal 18 statt 27 Watt. Kabellos, also per Qi, kann das Mi 9 SE nicht geladen werden.

Preis und Verfügbarkeit

Den UVP gibt Xiaomi für Österreich mit 400 Euro an. Allerdings ist das Mi 9 SE mit 64 GB auf diversen Preisvergleichsportalen bereits mit Preisen ab 310 Euro gelistet.